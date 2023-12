Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Napoli e Cagliari, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Diversi problemi dell’ultima ora per Mazzarri, che deve rinunciare sia a Zielinski che ad Elmas. Ranieri invece non ha convocato Shomurodov, anche lui ai box per infortunio. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-CAGLIARI

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

CAGLIARI: Scuffet, Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello, Prati, Makoumbou, Jankto, Pavoletti, Petagna, Oristanio