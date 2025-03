Oggi, sabato 22 marzo, Pepito Rossi dice addio definitivamente al calcio giocato. A partire dalle 16.00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, una giornata interamente dedicata all’ex viola, tra le altre. La giornata di sport e intrattenimento avrà inizio alle 16.00 con un torneo giovanile e proseguirà con la partita alle 18.00 con in campo gli ex compagni di squadra, e non, di Rossi. Saranno presenti Sir Alex Ferguson, Gabriel Omar Batistuta, Francesco Toldo, Luca Toni, Borja Valero, Sebastian Frey, Joaquín, Gonzalo Rodríguez, Antonio Cassano, Luca Cigarini e Daniele Dessena. Le sorprese non sono finite. Ha accolto l’invito anche Claudio Ranieri, allenatore di Pepito ai tempi del Parma. Non mancheranno l’appuntamento anche Fabio Grosso e Daniele De Rossi, ex compagni di Nazionale di Rossi, insieme a Salvatore Sirigu. Mati Fernandez, Emiliano Viviano e Mario Gomez saranno in campo nella partita in quanto ex compagni alla Fiorentina del centravanti azzurri. Giocheranno anche Marcos Senna e Joan Capdevila, compagni di Rossi al Villarreal. “Quella del 22 marzo sarà una giornata ricca di sorprese che culminerà con una bellissima partita amichevole insieme a ex compagni ed ex allenatori, una vera festa per Firenze e per i Tifosi. Ho scelto Firenze perché è la mia seconda casa. Ogni volta che torno, mi sento bene tra i fiorentini, in città, con i Tifosi. Anche se sono rimasto qui solo tre anni, ho vissuto momenti indimenticabili, intensi e ricchi di emozioni, sia dentro che fuori dallo stadio, grazie ai quali abbiamo creato ricordi che resteranno nella storia. Nelle giornate difficili, soprattutto a causa degli infortuni, ho sempre sentito il calore e il supporto di tutti. Era naturale organizzare questo evento proprio qui. Poi, come dimenticare quella tripletta alla Juve? Una partita straordinaria, emozioni uniche!”, le parole di Giuseppe Rossi in vista del match di oggi.

Dove seguire il match in tv

Il calcio d’inizio della partita d’addio al calcio di Pepito Rossi è fissato alle ore 18.00 allo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. La partitaverrà trasmessa in diretta gratuita su DAZN. Per vederla non sarà dunque necessario l’abbonamento a DAZN, ma basterà scaricare l’app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation o in alternativa su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Il Pepito Day sarà visibile, in diretta streaming gratuita, sempre su DAZN. Sarà sufficiente scaricare l’app su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc o notebook.