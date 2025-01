Stefano Pioli, scaricato dal Milan sul finire della scorsa stagione, è pronto a vendicarsi: lo porta con sé in Arabia Saudita all’Al Nassr, soffiandolo alla sua ex squadra

Stefano Pioli è pronto a fare lo sgambetto al Milan. L’ex allenatore rossonero, scaricato senza troppi complimenti dalla sua ex squadra sul finire della scorsa stagione, nonostante lo scudetto vinto e tante altre soddisfazioni tolte, è ora all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, dove allena dallo scorso autunno.

L’ambizione del calcio saudita è quello di espandersi sempre di più e non si baderanno a spese. La dirigenza vuole affiancare a CR7 un colpo di primissimo livello. E sta meditando di beffare mezza Europa, arrivando al bomber che tutti vogliono.

Pioli beffa il Milan (e non solo): vola all’Al Nassr

Davanti ad un’offerta importante, ai quattrini arabi, ci sarà poco da poter competere. Resta da capire che tipo di decisione prenderà il giocatore, se vorrà restare nel calcio che conta o se sarà l’offerta faraonica a prendere il sopravvento. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata apertura per un trasferimento in Arabia.

Jonathan David sarà uno degli svincolati di lusso dell’estate del 2025. Il canadese non ha trovato un accordo con il Lilla per il prolungamento di contratto e andrà via a parametro zero la prossima estate. Si è scatenata una vera e propria asta su di lui, appetito dall’intera Europa. Non solo è un attaccante giovane e di assoluto valore (come possono esserlo ad esempio Zirkzee o Vlahovic) ma a differenza degli altri arriverebbe senza spese di cartellino. Solo in Italia è seguito con insistenza dalla Juventus e, come già detto, dal Milan. In Europa invece era sul taccuino del PSG e di diversi club di Premier League.

A vincere l’asta, però, potrebbe essere l’Al Nassr. Ma non è detto che ci partecipi: i sauditi, infatti, una volta piombati sul calciatore potrebbero anche giocare d’anticipo e prenderlo già a gennaio, offrendo 10-15 milioni di euro al Lilla. Una cifra mostruosa per un giocatore in scadenza e che nessun club avrebbe voglia di pareggiare, potendolo prendere gratis pochi mesi dopo. Manna dal cielo per la squadra francese che accetterebbe subito di privarsi del proprio asso.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset lo scenario è questo. Nelle prossime settimane può arrivare l’affondo. Per Stefano Pioli, che ha già dato l’ok all’operazione, si tratterebbe di una dolce vendetta nel vedere tra i club beffati il Milan, non dimenticando il trattamento ricevuto dalla dirigenza. Forse troppo avventata considerando come sono andate poi le cose per i rossoneri e dei risultati conseguiti dall’ex Lazio e Fiorentina tra scudetto, secondi posti e semifinale di Champions.