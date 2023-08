Pavard-Inter, Matthaus: “Per lui non sarebbe un upgrade andare a Milano, ma credo si troverà una soluzione”

Dopo Samardzic, Benjamin Pavard. Altra trattativa, altra telenovela di calciomercato per l’Inter. Ormai da un paio di settimane si attende di conoscere il futuro del difensore attualmente al Bayern Monaco, ma ad oggi il francese resta in Baviera. Riguardo l’affare si è espresso anche l’ex calciatore nerazzurra Lothar Matthaus a Sky Germany: “La vecchia dirigenza del Bayern aveva promesso a Pavard di lasciarlo libero, adesso però la situazione è cambiata. Comprendo che possa rimanerci male, ma è sempre stato super professionale. Alla fine penso che le due squadre troveranno una soluzione, così il Bayern evita di perdere il difensore a zero la prossima estate. Non credo che per lui si possa parlare di upgrade nel passaggio da Monaco a Milano, credo più che altro voglia tornare a giocare come centrale, anche in vista dell’Europeo”.