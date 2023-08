Lazio, squadra a Formello, per Pedro ancora lavoro individuale

Dopo la sconfitta contro il Genoa, la seconda in questo campionato, la Lazio di Sarri è tornata a Formello. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro la squadra di Gilardino, impegnato in palestra, mentre il resto del gruppo in campo. Ancora a parte Pedro, in tribuna contro il Grifone e condizionato dal dolore alla caviglia che lo ha costretto a un lavoro individuale; Sarri spera di vederlo di nuovo in gruppo per mercoledì, quando la Lazio tornerà a lavoro dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico per domani per iniziare a preparare la trasferta del “Maradona”. Se così non fosse la sua presenza contro il Napoli sarebbe in forte dubbio, un problema in più per i biancocelesti costretti a recuperare punti sul campo dei campioni d’Italia dopo la partenza ad handicap.