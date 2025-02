L’Italia del baseball apre il suo nuovo corso e lo fa con la presentazione di Francisco Cervelli, nuovo manager della nazionale azzurra che avrà come primo obiettivo il World Baseball Classic 2026. Con lui arriva anche Ned Colletti, che sarà il general manager della nazionale in occasione del torneo che il prossimo anno vedrà l’Italia impegnata nella Pool B insieme a Stati Uniti, Messico e Gran Bretagna. Prima ancora, a settembre di quest’anno, ci sarà anche l’impegno degli Europei. “Vogliamo far crescere la nostra Italia, per costruire la nazionale più forte possibile e far capire ai nostri atleti che abbiamo tutto per diventare una potenza del baseball – spiega Cervelli – Si tratta di un progetto a medio-lungo termine, per il quale lavorerò anche a contatto con gli staff dei gruppi Under 23 e Under 18. Il talento può essere ovunque e io voglio scoprire giocatori.”

Colletti rilancia: “Spero che tra 15 anni penseremo al 2026 come punto di svolta”

Al fianco di Cervelli ci sarà quindi Colletti, leggendario general manager dei Los Angeles Dodgers, con un passato anche ai Chicago Cubs e ai San Francisco Giants. Come sottolineato dal presidente federale Marco Mazzieri, per lui un ruolo che si spera di poter estendere anche oltre il World Baseball Classic 2026. “Voglio che gli italiani si appassionino al baseball, amo questo sport e ho sempre cercato il suo massimo sviluppo a livello internazionale – afferma Colletti – In questo modo potremo anche creare opportunità di gioco sempre maggiore affinchè i giovani possano iniziare a praticarlo. Spero che ci potremo voltare indietro tra 15 anni, vedere più italiani in Major League e penseremo al 2026 come punto di svolta.”

Lo sguardo a Los Angeles 2028. Cervelli: “E’ il mio sogno”

Il tutto comunque senza dimenticare l’appuntamento di fine quadriennio con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sui Giochi Cervelli non si nasconde: “Voglio andarci, è il mio sogno”. Prima però il World Classic, che come spiega Colletti “è molto cresciuto negli ultimi anni come confermano i dati relativi agli spettatori in tv. C’è grande interesse, la competizione migliora con il passare degli anni e la nostra responsabilità sarà quella di trovare i migliori giocatori possibili per la nazionale italiana.”

Il primo impegno sarà comunque rappresentato dagli Europei 2025, che a settembre andranno di scena in Olanda per la fase finale a cui sono già qualificate le prime otto dell’edizione 2023. L’Italia, nona due anni fa, dovrà prima superare le insidie del gruppo C che affronterà in casa. A Senago gli Azzurri se la vedranno con Svizzera, Grecia e Lituania.