Il francese è uno dei punti di forza della squadra di Inzaghi ancora in corsa su tutti i fronti. Ma il mercato potrebbe portarlo via da Milano

Mercoledì sera un’Inter formato Triplete ha staccato il pass per le semifinali di Champions League. Come nel 2010, l’avversario dei nerazzurri sarà il super Barcellona che nei quarti ha rischiato di farsi rimontare dal Borussia Dortmund.

Barcellona in semifinale come nel 2010

Quindici anni fa nei blaugrana giocano fuoriclasse del calibro di Messi, Iniesta e Xavi, la squadra ora a disposizione di Flick si regge sul talento immenso di Yamal e su un centravanti anziano ma ancora determinante come Lewandowski.

L’Inter può giocarsela

Il Barcellona attuale è una grandissima squadra, ma Lautaro e compagni possono sicuramente giocarsela nel doppio confronto.

L’Inter di Inzaghi è tra le più forti d’Europa, ha una difesa di acciaio e uno dei migliori centrocampi in circolazione. Che dire poi dell’attacco, capitan Lautaro Martinez è un autentico trascinatore (col Bayern da 10 in pagella) e poi c’è un Thuram che a campo aperto – dove il Barcellona soffre – sa sempre come farti male.

Thuram oggetto del desiderio

Non a caso il francese è uno dei calciatori nerazzurri più chiacchierati sul mercato. Due anni fa l’Inter ha fatto un affare incredibile prendendolo a zero, al netto degli 8 milioni per le commissioni.

Oggi vale dieci volte tanto, con il club di Oaktree che non intende però privarsene. A meno che… Ricordiamo che nel suo contratto è presente una clausola da circa 85 milioni di euro, anche se Marotta e Ausilio vorrebbero toglierla nel nuovo contratto.

Un nuovo contratto che è in discussione e che prevede un innalzamento dello stipendio adesso fissato sui 6,5 milioni di euro. Insieme a Calhanoglu e Barella, l’ex Borussia M’Gladbach è il secondo calciatore della rosa più pagato. Davanti a tutti, ovviamente, Lautaro coi suoi 9 milioni bonus esclusi.

Maxi plusvalenza con Thuram

Anche in caso di prolungamento (fino al 2029), però, il futuro di Thuram rimarrebbe incerto. Se arrivasse davvero un super offerta, probabilmente la proprietà americana dell’Inter la prenderebbe in seria considerazione. La cessione di Thuram darebbe ossigeno alle casse e al bilancio, generando una maxi plusvalenza.

Come sostiene Giorgio Musso, intervenuto a Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, un segnale che può andare in direzione di un possibile ‘sacrificio’ di Thuram arriva dal fatto che l’Inter “non ha abbandonato la pista David. Significa che qualcosa in attacco può muoversi. Escludiamo Lautaro Martinez, che meno di un anno fa ha firmato il rinnovo, tutti gli indizi portano a Thuram“.

David l’erede di Thuram?

Il transalpino sta da Dio a Milano, però nel calciomercato mai dire mai. Jonathan David, in scadenza col Lille, potrebbe essere il suo erede, Juve e club inglesi permettendo.