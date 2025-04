La giornata di oggi, venerdì 18 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. Inizia l’ultimo weekend della tournée asiatica di Formula 1. Si torna in pista a Jeddah (Arabia Saudita). Alle 15.30 le prove libere 1, mentre alle 19 le prove libere 2. Si avviano alla conclusione gli Atp 500 di Barcellona e Monaco. C’è Luciano Darderi in campo (a partire dalle 11.00) sulla terra tedesca contro Ben Shelton. In Spagna partita di cartello tra Holger Rune e Casper Ruud. Serie A di basket in campo con Olimpia Milano-Cremona (ore 20.30). Prosegue la stagione del ciclismo su strada con la Freccia del Brabante (ore 13.30) che vedrà l’esordio stagionale di Remco Evenepoel e il rientro di Elisa Longo Borghini dopo la caduta al Giro Delle Fiandre.