Newcastle, ottimismo per Tonali. E spunta anche Ruben Neves

Sandro Tonali potrebbe scendere questa sera in campo con la Nazionale Under 21 già da giocatore “in pectore” del Newcastle. Filtra sempre più ottimismo dall’Inghilterra sulla buona riuscita della trattativa tra i Magpies e il Milan per il centrocampista rossonero. Sia il “Guardian” che “The Athletic” rivelano che si potrà chiudere tra i 70 e gli 80 milioni di euro e Tonali diventerebbe così l’acquisto più caro nella storia del club, superando i 68 milioni spesi la scorsa estate per ingaggiare Isak. Ma il mercato dei Magpies potrebbe non fermarsi qui visto che il club potrebbe assicurarsi in prestito via Al Hilal Ruben Neves: il centrocampista portoghese ha già un accordo con i sauditi che verseranno 55 milioni di euro al Wolverhampton. Poichè però Al Hilal e Newcastle condividono la stessa proprietà – il fondo sovrano Pif – Neves potrebbe restare un’altra stagione in Premier, stavolta agli ordini di Eddie Howe.