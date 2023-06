Bale sul Real Madrid: “Appena entri nello spogliatoio ti senti un vincente, ma se perdi ti crocifiggono”

In un’intervista rilasciata a BT Sport, Gareth Bale ha ripercorso la sua esperienza al Real Madrid: “La mentalità del club è vincere e non appena entri nello spogliatoio ti senti un vincente. E’ difficile da spiegare, anche se sicuramente il fatto di essere circondati da grandi campioni è d’aiuto“.

Il gallese ha poi proseguito: “Quando invece perdevi ti crocefiggevano e sembrava che il mondo fosse finito. Ricordo che prima della finale di Champions League del 2018 parlai con i giocatori del Liverpool. Loro erano molto nervosi e non riuscivano a dormire mentre noi ci aspettavamo solo la vittoria“.

Infine, sull’approdo di Messi in MLS: “E’ fantastico sia per il campionato che per il paese. Specialmente con l’imminente Mondiale mi aspetto che il calcio cresca molto. E’ un ambiente rilassato, senza retrocessioni, in cui la sconfitta viene accettata in maniera decisamente migliore. Magari accuserà un po’ l’umidità o i lunghi viaggi, ma sono certo che apprezzerà gli stadi“.