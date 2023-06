Lazio, si allontana Jorginho: il centrocampista è felice a Londra e l’Arsenal non vuole cederlo

Niente Lazio per Jorginho. Nonostante le insistenti richieste del tecnico Maurizio Sarri, che lo aveva allenato sia al Napoli che al Chelsea, il centrocampista è intenzionato a rimanere all’Arsenal. A riportarlo è l’Evening Standard, che sottolinea inoltre come il club londinese preferisca dar via Thomas Partey al suo posto. I Gunners sono infatti chiamati ad una cessione in mezzo al campo per finanziare l’acquisto di Declan Rice e la scelta sarebbe ricaduta sul ghanese. Arrivato all’Arsenal lo scorso gennaio, Jorginho ha un contratto fino al 2024 con opzione per un’altra stagione ed è molto felice a Londra. Comprensibile inoltre che, dopo aver sfiorato il titolo in questa stagione, voglia dare il suo contributo per riprovarci il prossimo anno.