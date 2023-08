Napoli, Gabri Veiga salta e va all’Al Ahli. E dall’Arabia Saudita sbeffeggiano De Laurentiis

Niente da fare in casa Napoli per Gabri Veiga. Dopo l’accordo raggiunto qualche giorno fa col Celta Vigo, improvvisamente nella notte il cambio repentino di idea da parte del talentuoso giocatore proveniente dalla Liga, che ha deciso di accettare i 12.5 milioni di euro a stagione offerti dall’Al Ahli, club dell’Arabia Saudita. Azzurri dunque beffati in extremis e al club iberico andranno 40 milioni di euro, cifra leggermente superiore alla clausola che Aurelio De Laurentiis era pronto a pagare.

E proprio il numero uno dei partenopei è oggetto anche di sfottò social dai sauditi, in particolare da parte di Hossam Al Qahtani, che tagga il presidente azzurro e aggiunge: “Puoi tenerti il tuo giocatore, abbiamo il talento migliore”, riferendosi a Zielinski, e ancora “Buongiorno, miglior talento”, sempre con tag a De Laurentiis.