Napoli, De Laurentiis: “Osimhen? Difficile trattenerlo”

A margine del Business of Football Summit, Aurelio De Laurentiis ha confermato che difficilmente Osimhen sarà un giocatore del Napoli nella prossima stagione: “Victor è un altro bravo giocatore del Napoli. Abbiamo avuto Cavani, Higuain, Lavezzi, Mertens, tanta gente fantastica. Napoli è un posto fantastico, ci sono calciatori che si innamorano di Napoli e ci restano, come Hamsik che ci è rimasto 11 anni, altri 8. E ci sono giocatori che sono attratti dal Real Madrid, dal Psg, dall’Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Non puoi fermarli, specie quando hai fissato una certa cifra per cui possono essere acquistati“. Nel recente rinnovo è stata inserita una clausola rescissoria, ma sulla cifra il numero uno azzurro si limita a dire che si tratta di tanti soldi, senza dunque confermare le indiscrezioni che parlano di 120-130 milioni di euro. De Laurentiis ha poi aggiunto: “Chi lo sa se andrà via, vedremo. I soldi sono l’ultimo problema per il Napoli. Abbiamo sempre fatto degli ottimi acquisti e li faremo anche in futuro. Il problema è solo sentimentale, quando vedi un giocatore andare via è come un figlio ma sei anche felice se questo figlio raccoglie successi anche altrove“.