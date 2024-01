Napoli: ai dettagli il trasferimento di Mazzocchi per circa 3 milioni di euro

È ai dettagli la trattativa tra la Salernitana ed il Napoli per il trasferimento in azzurro di Pasquale Mazzocchi. L’esterno nativo di Barra si appresta a firmare con il club partenopeo, coronando così il sogno di indossare la maglia della squadra della sua città.

Il Napoli aveva da tempo sondato il terreno per Mazzocchi, considerandolo una valida alternativa a Di Lorenzo. In giornata le due società campane hanno raggiunto l’intesa, con la Salernitana che realizzerà una buona plusvalenza. Mazzocchi era stato ingaggiato a gennaio 2022 dal Venezia per un milione di euro: ora i granata lo cederanno per circa 3 milioni.

Nel pomeriggio il calciatore ha fatto tappa al centro sportivo per salutare i suoi ormai ex compagni di squadra. Già domani potrebbe sostenere le visite mediche con il Napoli.