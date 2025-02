Reazione immediata sui social dei tifosi bianconeri: “Un ex giocatore ed è palesemente fuori rosa”

Con la Juve è finita. Ma ormai da mesi, nonostante le dichiarazioni di Giuntoli del genere “lo aspettiamo”. Parole giuntolesche, squisitamente di facciata, però la realtà è ben diversa.

Milik sul viale del tramonto

Niente contro Arkadiusz Milik, ma è evidente che il polacco sia in parabola discendente. Per non dire un calciatore già finito, a causa ovviamente dei continui problemi fisici.

Un infortunio dietro l’altro

Attaccante di alto livello, ma di cristallo. Dal Napoli alla Juventus passando per il Marsiglia, nulla è cambiato: un infortunio dietro l’altro. Ginocchio e polpaccio, 250 giorni fuori quest’anno e 34 partite saltate. Praticamente tutte della stagione. E i numeri sono destinati a crescere, perché la sensazione è che non rientrerà mai. Almeno nell’annata in corso.

Milik ha lasciato Torino

Come riferisce Giovanni Albanese di ‘Sportitalia’ sul suo profilo X, “da alcuni giorni Milik ha lasciato Torino: sta proseguendo le cure in Polonia. Il suo recupero resta un’incognita, la Juventus si è coperta durante il calciomercato di riparazione con l’arrivo di Kolo Muani“.

“È palesemente fuori rosa”: possibile risoluzione del contratto

Trentuno anni il vicino 28 febbraio, Milik ha un altro anno di contratto con il club bianconero. Ma viene difficile da pensare che Giuntoli possa tenerselo anche nella stagione 2025/2026. I rapporti col suo entourage sono ottimi, per cui potrebbe essere intrapresa la strada della risoluzione.

Così la Juve risparmierebbe sullo stipendio lordo, circa 7 milioni di euro, e il polacco potrebbe cercarsi una nuova sistemazione con assoluta libertà.

Presenze, gol e assist: i numeri di Milik con la Juve

A Torino via Marsiglia dall’estate 2022, Milik ha disputato 75 partite con la maglia bianconera. Di cui 5 in Champions League. 17 i gol realizzati, 2 gli assist. Un solo trofeo vinto, la Coppa Italia nel maggio scorso con Allegri in panchina. Nessun tifoso juventino lo rimpiangerà.