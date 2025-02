Si è chiusa con l’ultima tappa a Lillehammer la Coppa del mondo 2024/2025 di skeleton maschile. Una giornata che ricorderà a lungo il cinese Qinwei Lin, che in Norvegia centra non solo il suo primo successo in Cdm ma anche la sua prima vittoria, aggiudicandosi la prova con un totale di 1:42.69. Dopo aver chiuso la prima manche con il miglior tempo, Lin è stato in grado di confermare la leadership anche dopo la seconda prova, chiudendo con 12 centesimi di vantaggio sull’austriaco Samuel Maier. A completare il podio è il britannico Marcus Wyatt, che con il secondo tempo della seconda run guadagna una posizione rispetto alla prima e chiude terzo a +0.13.

La prova odierna è valsa anche per gli Europei, con il titolo continentale che quindi è andato a Maier. Il 25enne si assicura un traguardo così prestigioso non solo per sé stesso ma anche per l’intera Nazione, dato che era da oltre 20 anni che l’Austria non vinceva l’oro europeo nello skeleton maschile. L’ultima affermazione risale a St. Moritz nel 2003 con Walter Stern. Argento continentale per il campione uscente Wyatt, che chiude davanti all’argento olimpico Axel Jungk, bronzo dopo il quarto posto odierno a +0.15.

Per quanto riguarda gli italiani, Mattia Gaspari, nella seconda run, recupera tre posizioni rispetto alla prima chiudendo in dodicesima posizione a +0.95. Discorso inverso, invece, per Giovanni Marchetti, che dopo il tredicesimo tempo nella prima prova scende fino alla sedicesima posizione (+1.38).

Skeleton, tutte le classifiche maschili dopo la tappa di Lillehammer

In tutto questo, essendo l’ultima tappa di Coppa del mondo, è stato eletto anche il vincitore della sfera di cristallo. Si tratta del britannico Matt Weston, che conferma il primo posto della passata stagione dopo aver chiuso all’ottavo posto la prova odierna. Si è trattata, inoltre, della prima volta in stagione in cui non è salito sul podio, a testimoniare il suo dominio in questa disciplina.

I risultati della tappa di Lillehammer

1. Qinwei Lin (CHN) 1:42.69

2. Samuel Maier (AUT) +0.12

3. Marcus Wyatt (GBR) +0.13

4. Axel Jungk (GER) +0.15

5. Zheng Yin (CHN) +0.23

6. Felix Keisinger (GER) +0.33

6. Wenhao Chen (CHN) +0.33

8. Matt Weston (GBR) +0.44

9. Christopher Grotheer (GER) +0.46

10. Rasmus Johansen (DEN) +0.67

12. Mattia Gaspari (ITA) +0.95

16. Giovanni Marchetti (ITA) +1.38

Top-3 Europei

1. Samuel Maier (AUT) 1:42.81

2. Marcus Wyatt (GBR) +0.01

3. Alex Jungk (GER) +0.03

9. Mattia Gaspari (ITA) +0.83

13. Giovanni Marchetti (ITA) +1.26

Top-3 classifica generale

1. Matt Weston (GBR) 1.640 pti

2. Marcus Wyatt (GBR) 1.557

3. Christopher Grotheer (GER) 1.462

14. Mattia Gasperi (ITA) 1.024

15. Amedeo Bagnis (ITA) 960

21. Giovanni Marchetti (ITA) 467