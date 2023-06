Milan, ufficiale: controriscatto di Colombo dal Lecce

Come anticipato negli scorsi giorni, il Milan ha deciso di esercitare il diritto di controriscatto di Lorenzo Colombo, che era stato in un primo momento riscattato dal Lecce dove aveva giocato in prestito nella stagione da poco terminata. Lo ha ufficializzato il club rossonero: “Dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, il Milan ha fatto valere il diritto di contro opzione sul calciatore”.