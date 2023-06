Arrampicata, Coppa del Mondo Boulder 2023: Moroni e Rogora si fermano in semifinale a Innsbruck

A

Si è conclusa l’ultima tappa di Coppa del Mondo Boulder di arrampicata sportiva in quel di Innsbruck, Austria. Piazzamento in semifinale per Camilla Moroni e Laura Rogora, che chiudono rispettivamente al 16° e 17°posto. Molto più indietr, invece, Giulia Medici (51esima), Leonie Hofer (67esima) e Miriam Fogu (75esima). Il podio ha visto sul gradino più alto la slovena Janja Garnbret, seguita dall’americana Natalia Grossman e dalla giapponese Miho Nonaka. La Coppa di specialità è andata proprio alla Grossman, davanti a Miho Nonaka e Brooke Raboutou.

Nessun azzurro in semifinale, invece, nella prova maschile: Filip Schenk si ferma al 47° posto, Gabriele Moroni al 57°. Vince la gara l’incredibile sedicenne giapponese Soratu Anraku, medaglia d’argento all’altro giapponese Meichi Narasaki e bronzo al francese Sam Avezou. Con quest’oro il giovanissimo Anraku conquista la Coppa di specialità, lasciando al campione koreano Dohyun Lee la piazza d’onore, e al più esperto compagno di squadra Tomoa Narasaki il terzo posto.