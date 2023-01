Milan, il sorpasso sul Tottenham: si tratta per l’arrivo di Zaniolo

Il Milan avrebbe scavalcato il Tottenham nella corsa a Nicolò Zaniolo. Il club milanese si è messo in contattato con l’entourage del giocatore, che ha dato la disponibilità di una proposta in questo senso: prestito oneroso di 3 milioni e diritto di riscatto a 22 milioni che si trasforma in obbligo a una sola condizione, la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma invece vorrebbe il riscatto senza condizioni, se avvenisse, la cessione sarebbe sicura. Finora non ci sono stati contatti diretti tra i due club italiani, ma potrebbe avvenire già nelle prossime ore.