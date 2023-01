Formazioni ufficiali Fulham-Tottenham, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Fulham e Tottenham sfida valida per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. Derby di Londra tra due squadre che provano a restare agganciate alle posizioni valide per la qualificazione alle Coppe europee. Il Fulham ha perso l’ultima sfida contro il Newcastle, ma era reduce da un periodo molto positivo, mentre gli Spurs arrivano da due sconfitte consecutive per mano di Arsenal e Manchester City. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di lunedì 23 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FULHAM-TOTTENHAM

FULHAM: Leno, Tete, Diop, Ream, Robinson, Palhinha, Reed, Willian, Pereira, Reid, Mitrovic.

TOTTENHAM: Lloris, Romero, Dier, Davies, Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic, Kulusevski, Son, Kane.