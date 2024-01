Milan, L’Equipe: “Lenglet obiettivo dei rossoneri”. Ipotesi prestito fino a giugno

Il Milan continua a lavorare per puntellare la difesa, con altre operazioni all’orizzonte dopo il ritorno di Gabbia. Secondo “L’Equipe”, l’obiettivo numero uno dei rossoneri per il mercato di gennaio sarebbe Clement Lenglet. Attualmente in prestito all’Aston Villa dal Barcellona, il francese non sta trovando molto spazio nelle rotazioni di Emery e finora ha raccolto appena 8 presenze stagionali tra Premier e coppe. Ecco quindi che i blaugrana potrebbero valutare una risoluzione del prestito con l’Aston Villa e girare Lenglet in prestito a Milano fino a giugno. Sempre in Francia, i rossoneri sarebbero sulle tracce del difensore del Brest Lilian Brassier: un’operazione però più percorribile nel mercato estivo a fine stagione.