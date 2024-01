Juventus, Sky Sport: inserimento per Tiago Djalò, tentativo di sorpasso sull’Inter

Tiago Djalò contesto da Inter e Juventus, proprio come lo scudetto. Come riferisce Sky Sport, infatti, i bianconeri nelle ultimissime ore stanno cercando di superare la concorrenza dei nerazzurri, che da tempo erano sulle tracce del difensore del Lille. Il contratto del portoghese classe 2000, un passato nelle giovanili del Milan, scade a giugno prossimo e Giuntoli starebbe pensando a pagare un indennizzo per prelevarlo subito e poi decidere se girarlo in prestito. L’Inter avrebbe voluto prendere il giocatore a parametro zero e Djalò aveva dato priorità ai nerazzurri, ma l’inserimento della Juventus cambia le carte in tavola. Ne sapremo di più nelle prossime ore.