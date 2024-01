Milan, contatti con l’Udinese per Samardzic: pista valida per l’estate

Il Milan pensa a Lazar Samardzic per l’estate e in occasione della sfida di sabato sera avrebbe allacciato i primi contatti con il club friulano. La volontà dei rossoneri è quella di sondare il terreno in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riporta Sportmediaset infatti, la dirigenza del Diavolo potrebbe reinvestire i 23 milioni che ricaverebbe dal riscatto di Charles De Ketelaere all’Atalanta per dare l’assalto al centrocampista serbo dell’Udinese, con Zlatan Ibrahimovic che starebbe spingendo per l’operazione.

Nel frattempo, il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino, ha escluso la partenza del giocatore in questa sessione di mercato: “Lazar è un talento e un valore assoluto, un calciatore che ha fatto vedere il suo grande potenziale fin dal suo primo anno in Italia. È normale che ci siano tanti club interessati a lui, ma oggi non c’è nessuna situazione concreta che ci faccia presagire un suo trasferimento a gennaio. Diventerà uno dei centrocampisti più importanti d’Europa, ma non prevediamo un suo addio a gennaio“. Dopo le trattative sfumate con Inter e Napoli, il destino di Samardzic potrebbe essere dunque al Milan, anche se non è da escludere l’ipotesi Juventus, con il ds Giuntoli che sta monitorando la situazione da diverse settimane.