Roma, Arne Slot sull’esonero di Mourinho: “Mi sarebbe piaciuto sfidarlo di nuovo”

La Roma incontrerà per la terza volta nelle ultime tre stagioni il Feyenoord, questa volta nei play-off di Europa League, in programma il 15 e il 22 febbraio. Come riporta il portale vi.nl, il tecnico degli olandesi Arne Slot ha parlato così in conferenza stampa dei giallorossi e dell’esonero di José Mourinho: “Penso che sia molto fastidioso per Mourinho. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto incrociare di nuovo le spade con lui. Quando un collega allenatore viene esonerato è sempre molto doloroso, perché so quanto è difficile la situazione quando vieni licenziato“. Negli ultimi tre confronti contro la Roma, il Feyenoord ha vinto soltanto nell’andata dei quarti di finale di Europa League dello scorso anno, venendo eliminato ai supplementari nella sfida di ritorno e soprattutto perdendo la finale di Conference League dell’anno precedente.