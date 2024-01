Milan: per gennaio si valuta Terracciano, terzino dell’Hellas Verona

Il Milan è alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio. I rossoneri stanno considerando uno dei giovani italiani più interessanti, Filippo Terracciano dell’Hellas Verona.

Vent’anni, al secondo campionato di Serie A da giocatore importante del Verona. Per questo i diavoli avranno colloqui, in queste ore a Casa Milan, con il suo procuratore Andrea D’Amico. Il Milan non è l’unica squadra in corsa, le altre interessate sono Fiorentina e Bologna. Quanto costa Terracciano? Una prima richiesta è probabilmente nell’ordine dei 6-7 milioni, considerando che ha un contratto lungo, in scadenza nel 2026.

L’interessamento dei rossoneri, anticipato da SportItalia, nasce da un paio di considerazioni, la prima sulla futuribilità. Terracciano ha più corsa che tecnica ma può crescere ancora molto. Nel 2022/23 ha giocato 21 partite col Verona, solo 7 dall’inizio, mentre in questo campionato è un titolare. La seconda sulla duttilità: sarebbe un terzino destro che può giocare anche a sinistra o da mezzala. In un Milan con un gruppo di esterni da potenziare può essere una soluzione per gennaio.

Juan Miranda, terzino sinistro del Betis, viaggia su un altro binario. Il Milan lo segue da tempo e lo ha opzionato per giugno, quando arriverebbe a zero, mentre è improbabile che l’operazione sia anticipata al mercato invernale. In questo momento, su di lui, sono in corso riflessioni.