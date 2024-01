Schedina Totocalcio 6-7 gennaio 2024: le partite obbligatorie e opzionali

Anche nel 2024 il Totocalcio continua a fare compagnia a tutti gli appassionati di calcio, specie i più attaccati alla tradizione. Il gioco si è però rinnovato negli ultimi anni, con formule e format diversi rispetto al passato. Ecco quindi che la caccia al “13” non diventa più l’unico bersaglio grosso ma si può spaziare dal ‘3’ all”11′ passando per il ‘5’, il ‘7’ e il ‘9’. Gli eventi sono divisi in 8 partite obbligatorie e 12 opzionali: per giocaregiocare il 3 si devono giocare due eventi obbligatori e 1 opzionale, per il 5 3+2, per il 7 4+3, per il 9 6+3, per l’11 7+4 e per il 13 8+5. Di seguito la schedina completa del 6 e 7 gennaio.

LA SCHEDINA DEL 6-7 GENNAIO 2024

Pannello A (eventi obbligatori)

1. Roma – Atalanta

2. Arsenal – Liverpool

3. Torino – Napoli

4. Sassuolo – Fiorentina

5. Frosinone – Monza

6. Udinese – Lazio

7. Lecce – Cagliari

8. Lens – Monaco

Pannello B (eventi opzionali)

9. Empoli – Milan

10. Vis Pesaro – Spal

11. Salernitana – Juventus

12. Latina – Avellino

13. Le Havre AC – Caen

14. Espanyol – Getafe

15. Guingamp – Rennes

16. Foggia – Taranto

17. Ancona – Virtus Entella

18. Sorrento – Giugliano

19. Brest – Angers

20. Arezzo – Rimini