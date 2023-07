Milan, anche il Lione si inserisce nella corsa per Pulisic: offerti 25 milioni al Chelsea

Il Lione si è inserito nella corsa per arrivare a Christian Pulisic. Lo ha riferito The Athletic, ricordando come anche il Milan segua con attenzione il giocatore, avendo già offerto al Chelsea, che ne detiene il cartellino, 15 milioni di euro, rifiutati però dal club londinese. Secondo la stampa inglese, l’OL avrebbe invece messo sul piatto ben 25 milioni di euro, che i Blues potrebbero accettare, a patto che anche l’americano sia convinto della destinazione francese.