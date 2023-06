Messi, il Barcellona fa sul serio: prevista riunione tra il club e il padre del calciatore

Sono giorni decisivi per il futuro di Lionel Messi, che ha dichiarato di voler prendere una decisione in fretta in vista della prossima stagione. Dalla Spagna si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile ritorno al Barcellona. Oggi è il “Mundo Deportivo” a parlare della clamorosa ipotesi di mercato, secondo cui avrà luogo una riunione tra il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e Jorge Messi, padre del campione argentino. Il padre di Messi ha ammesso come il Barça sia la priorità del figlio, ma l’Arabia preme mettendo sul piatto tanti tanti soldi.