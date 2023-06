Roma-Spezia, penalty su El Shaarawy. Rocchi promuove Maresca: “Rigore chiaro”

“Per noi è un rigore chiaro”. Lo ha detto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a proposito dell’episodio tra Amian ed El Shaarawy che ha portato al pesantissimo rigore del 2-1 per la Roma contro lo Spezia. Un penalty che porta i giallorossi in Europa League a scapito della Juventus e costringe lo Spezia allo spareggio salvezza con il Verona. La decisione del direttore di gara Maresca però è corretta, secondo Rocchi che allo stesso tempo promuove il fischietto napoletano nell’analisi del primo episodio ai danni di Dybala: “Non è rigore, il difensore è in anticipo”. “Vorrei tutti gli arbitri così”, le parole del responsabile CAN sul posizionamento e atteggiamento di Maresca.