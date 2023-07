Marocchino su Frattesi: “Tutti lo vogliono, ma non è Antognoni. Ha solo giocato nel Sassuolo per ora”

Ancora Davide Frattesi al centro del calciomercato estivo: tutte le big italiane lo vogliono, e il Sassuolo fissa il prezzo dai 35 ai 40 milioni di euro. La cifra però non sembra convince proprio tutti: “Non stiamo parlando di Giancarlo Antognoni, stiamo parlando di un buon giocatore che però deve ancora dimostrare il suo vero valore”, afferma l’ex centrocampista della Juventus, Domenico Marocchino. “Fino ad adesso ha giocato nel Sassuolo, nell’Inter non sarebbe lui il diamante della squadra. A me non dispiace, ma a centrocampo nell’Inter non mi sembra ci sia un incontrista che faccia schermo davanti alla difesa. Hakan Calhanoglu è bravo, ma quando ha la palla lui”.