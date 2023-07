Highlights e gol Francia-Ucraina 1-3: Europei Under 21 2023 (VIDEO)

di Redazione 91

Gli highlights e le azioni salienti di Francia-Ucraina 1-3, match dei quarti di finale degli Europei Under 21 2023. La nazionale transalpina parte subito forte con il bel gol di Cherki su assist di Barcola. Nel primo tempo però l’Ucraina trova la rimonta con la doppietta di Sudakov ispirata da Mudryk, che conquista un rigore ed effettua il lancio che porta al 2-1. Il centrocampista dello Shakhtar dal dischetto e a tu per tu con Chevalier è perfetto. Nel finale c’è spazio anche per il terzo gol con firma Bondarenko su assist di Nazarenko.