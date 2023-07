Manchester City, possibile cessione per Walker: idea Pavard per Guardiola

Possibili cambiamenti in difesa per il Manchester City campione d’Europa. Non mancano infatti le richieste per Kyle Walker, con il Bayern Monaco che in particolar modo si sarebbe fatto avanti per rinforzare il suo reparto arretrato. Secondo quando riportato oltre la Manica dal Mail, Pep Guardiola avrebbe individuato proprio in un giocatore dei bavaresi il possibile sostituto: si tratta di Benjamin Pavard, che quindi potrebbe anche diventare contropartita tecnica nella trattativa.