Lukaku Re del calciomercato: è il più citato dell’estate sui media nazionali

Romelu Lukaku re del calciomercato estivo. Questo è quanto emerge dal monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it. Il sito ha indagato quali sono stati i personaggi protagonisti del calciomercato più menzionati dal 16 giugno all’1 settembre. Lukaku, protagonista prima della diatriba con l’Inter, poi di un accostamento alla Juventus e infine con il trasferimento alla Roma, si prende il gradino più alto del podio con 1.193 menzioni dai media nazionali. Medaglia d’argento delle citazioni per Vlahovic (557), mentre chiude il podio Davide Frattesi (455). Quarto posto per Victor Osimhen e quinto per Gianluca Scamacca, arrivato all’Atalanta. Seguono in questa speciale classifica Alvaro Morata, André Onana, Rudi Garcia e completano la top-10 Sandro Tonali e Marcelo Brozovic.