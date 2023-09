Serie A 2023/2024, anticipi e posticipi dalla quinta alla diciannovesima giornata: programmazione Dazn-Sky

Gli anticipi e i posticipi della Serie A 2023/2024 dalla quinta alla diciannovesima giornata: ecco la programmazione completa con date, orari e la suddivisione delle partite su Dazn (che le trasmetterà tutte) e Sky (tre per ogni turno). Così come annunciato già a luglio nel cronoprogramma della stagione, la Lega Serie A ha reso noto quest’oggi, mercoledì 6 settembre, l’intero programma del girone di andata del campionato, dunque con gli anticipi e i posticipi dalla quinta alla diciannovesima giornata, quindi da fine settembre al turno dell’Epifania. Proprio quest’ultima giornata sarà spezzettata: le partite di Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina si giocheranno a metà gennaio in quanto queste squadre sono impegnate nella Supercoppa Italiana.

IL CALENDARIO DALLA QUINTA ALLA DICIANNOVESIMA GIORNATA

QUINTA GIORNATA

Venerdì 22 settembre

18.30 – Salernitana – Frosinone (Dazn)

20.45 Lecce – Genoa (Dazn/Sky)

Sabato 23 settembre



15 Milan-Hellas Verona (Dazn)

18 Sassuolo-Juventus (Dazn)

20.45 Lazio-Monza (Dazn/Sky)

Domenica 24 settembre

12.30 Empoli-Inter (Dazn/Sky)

15 Atalanta-Cagliari (Dazn)

15 Udinese-Fiorentina (Dazn)

18 Bologna-Napoli (Dazn)

20.45 Torino-Roma (Dazn)

SESTA GIORNATA

Martedì 26 settembre

20.45 Juventus-Lecce (Dazn)

Mercoledì 27 settembre

18.30 Cagliari-Milan (Dazn/Sky)

18.30 Empoli – Salernitana (Dazn)

18.30 Hellas Verona-Atalanta (Dazn)

20.45 Inter-Sassuolo (Dazn)

20.45 Lazio-Torino (Dazn/Sky)

20.45 Napoli-Udinese (Dazn)

Giovedì 28 settembre

18.30 Frosinone-Fiorentina (Dazn/Sky)

18.30 Monza-Bologna (Dazn)

20.45 Genoa-Roma (Dazn)

SETTIMA GIORNATA



Sabato 30 settembre

15 Lecce-Napoli (Dazn)

18 Milan-Lazio (Dazn)

20.45 Salernitana-Inter (Dazn/Sky)

Domenica 1 ottobre

12.30 Bologna-Empoli (Dazn/Sky)

15 Udinese-Genoa (Dazn)

18 Roma-Frosinone (Dazn)

20.45 Atalanta-Juventus (Dazn)

Lunedì 2 ottobre

18.30 Sassuolo-Monza (Dazn)

18.30 Torino-Verona (Dazn)

20.45 Fiorentina-Cagliari (Dazn/Sky)

OTTAVA GIORNATA



Venerdì 6 ottobre

18.30 Empoli-Udinese (Dazn)

20.45 Lecce-Sassuolo (Dazn/Sky)

Sabato 7 ottobre

15 Inter-Bologna (Sky)

18 Juventus-Torino (Sky)

20.45 Genoa-Milan (Dazn/Sky)

Domenica 8 ottobre

12.30 Monza-Salernitana (Dazn/Sky)

15 Frosinone-Hellas Verona (Dazn)

15 Lazio-Atalanta (Dazn)

18 Cagliari-Roma (Dazn)

20.45 Napoli-Fiorentina (Dazn)

NONA GIORNATA

Sabato 21 ottobre

15 Hellas Verona-Napoli (Dazn)

18 Torino-Inter (Dazn)

20.45 Sassuolo-Lazio (Dazn/Sky)

Domenica 22 ottobre

12.30 Roma-Monza (Dazn/Sky)

15 Bologna-Frosinone (Dazn)

15 Salernitana-Cagliari (Dazn)

18 Atalanta-Genoa (Dazn)

20.45 Milan-Juventus (Dazn)

Lunedì 23 ottobre

18.30 Udinese-Lecce (Dazn)

20.45 Fiorentina-Empoli (Dazn/Sky)

DECIMA GIORNATA

Venerdì 27 ottobre

20.45 Genoa-Salernitana

Sabato 28 ottobre

15 Sassuolo-Bologna (Dazn)

18 Lecce-Torino (Dazn)

20.45 Juventus-Hellas Verona (Dazn/Sky)

Domenica 29 ottobre

12.30 Cagliari-Frosinone (Dazn/Sky)

15 Monza-Udinese (Dazn)

18 Inter-Roma (Dazn)

20.45 Napoli-Milan (Dazn)

Lunedì 30 ottobre

18.30 Empoli-Atalanta (Dazn)

20.45 Lazio-Fiorentina (Dazn/Sky)

UNDICESIMA GIORNATA

Venerdì 3 novembre

20.45 Bologna-Lazio (Dazn/Sky)

Sabato 4 novembre

15 Salernitana-Napoli (Dazn)

18 Atalanta-Inter (Dazn)

20.45 Milan-Udinese (Dazn/Sky)

Domenica 5 novembre

12.30 Hellas Verona-Monza (Dazn/Sky)

15 Cagliari-Genoa (Dazn)

18 Roma-Lecce (Dazn)

20.45 Fiorentina-Juventus (Dazn)

Lunedì 6 novembre

18.30 Frosinone-Empoli (Dazn)

20.45 Torino-Sassuolo (Dazn)

DODICESIMA GIORNATA

Venerdì 10 novembre

18.30 Sassuolo-Salernitana (Dazn)

20.45 Genoa-Hellas Verona (Dazn/Sky)

Sabato 11 novembre

15 Lecce-Milan (Dazn)

18 Juventus-Cagliari (Dazn)

20.45 Monza-Torino (Dazn/Sky)

Domenica 12 novembre

12.30 Napoli-Empoli (Dazn/Sky)

15 Fiorentina-Bologna (Dazn)

15 Udinese-Atalanta (Dazn)

18 Lazio-Roma (Dazn)

20.45 Inter-Frosinone (Dazn)

TREDICESIMA GIORNATA

Sabato 25 novembre

15 Salernitana-Lazio (Dazn)

18 Atalanta-Napoli (Dazn)

20.45 Milan-Fiorentina (Dazn/Sky)

Domenica 26 novembre

12.30 Cagliari-Monza (Dazn/Sky)

15 Empoli-Sassuolo (Dazn)

15 Frosinone-Genoa (Dazn)

18 Monza-Udinese (Dazn)

20.45 Juventus-Inter (Dazn)

Lunedì 27 novembre

18.30 Hellas Verona-Lecce (Dazn)

20.45 Bologna-Torino (Dazn/Sky)

QUATTORDICESIMA GIORNATA (2-3 dicembre)

Venerdì 1 dicembre

20.45 Monza-Juventus (Dazn)

Sabato 2 dicembre

15 Genoa-Empoli (Dazn)

18 Lazio-Cagliari (Dazn)

20.45 Milan-Frosinone (Dazn/Sky)

Domenica 3 dicembre

12.30 Lecce-Bologna (Dazn/Sky)

15 Fiorentina-Salernitana (Dazn)

15 Udinese-Hellas Verona (Dazn)

18 Sassuolo-Roma (Dazn)

20.45 Napoli-Inter (Dazn)

Lunedì 4 dicembre

20.45 Torino-Atalanta (Dazn/Sky)

QUINDICESIMA GIORNATA

Venerdì 8 dicembre

20.45 Juventus-Napoli (Dazn)

Sabato 9 dicembre

15 Hellas Verona-Lazio (Dazn)

18 Atalanta-Milan (Dazn)

20.45 Inter-Udinese (Dazn/Sky)

Domenica 10 dicembre

12.30 Frosinone-Torino (Dazn/Sky)

15 Monza-Genoa (Dazn)

18 Salernitana-Bologna (Dazn)

20.45 Roma-Fiorentina (Dazn)

Lunedì 11 dicembre

18.30 Empoli-Lecce (Dazn)

20.45 Cagliari-Sassuolo (Dazn/Sky)

SEDICESIMA GIORNATA

Venerdì 15 dicembre

20.45 Genoa-Juventus (Dazn)

Sabato 16 dicembre

15 Lecce-Frosinone (Dazn)

18 Napoli-Cagliari (Dazn)

20.45 Torino-Empoli (Dazn/Sky)

Domenica 17 dicembre

12.30 Milan-Monza (Dazn/Sky)

15 Fiorentina-Hellas Verona (Dazn)

15 Udinese-Sassuolo (Dazn)

18 Bologna-Roma (Dazn)

20.45 Lazio-Inter (Dazn)

Lunedì 18 dicembre

20.45 Atalanta-Salernitana (Dazn/Sky)

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Venerdì 22 dicembre

18.30 Empoli-Lazio (Dazn)

18.30 Sassuolo-Genoa (Dazn)

20.45 Monza-Fiorentina (Dazn/Sky)

20.45 Salernitana-Milan (Dazn)

Sabato 23 dicembre

12.30 Frosinone-Juventus (Dazn)

15 Bologna-Atalanta (Dazn/Sky)

15 Torino-Udinese (Dazn)

18 Hellas Verona-Cagliari (Dazn)

18 Inter-Lecce (Dazn/Sky)

20.45 Roma-Napoli (Dazn)

DICIOTTESIMA GIORNATA

Venerdì 29 dicembre

18.30 Fiorentina-Torino (Dazn)

18.30 Napoli-Monza (Dazn)

20.45 Genoa-Inter (Dazn)

20.45 Lazio-Frosinone (Dazn/Sky)

Sabato 30 dicembre

12.30 Atalanta-Lecce (Dazn)

15 Cagliari-Empoli (Dazn/Sky)

15 Udinese-Bologna (Dazn)

18 Hellas Verona-Salernitana (Dazn)

18 Milan-Sassuolo (Dazn/Sky)

20.45 Juventus-Roma (Dazn)

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Sabato 6 gennaio

15 Lecce-Cagliari (Dazn)

18 Empoli-Milan (Dazn)

20.45 Bologna-Genoa (Dazn/Sky)

Domenica 7 gennaio

15 Frosinone-Monza (Dazn)

18 Roma-Atalanta (Dazn)

20.45 Salernitana-Juventus (Dazn)

Martedì 23 gennaio e mercoledì 24 gennaio (per via della Supercoppa, orari da definire)

Inter-Hellas Verona (Dazn/Sky)

Sassuolo-Fiorentina (Dazn)

Torino-Napoli (Dazn)

Udinese-Napoli (Dazn/Sky)