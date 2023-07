Lukaku chiede perdono, Gazzetta: l’Inter alza il muro, lo spogliatoio non lo vuole

Romelu Lukaku chiede perdono all’Inter. E’ questa la notizia che viene rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea però come non ci siano assolutamente i margini per ricucire. Lo spogliatoio, infatti, è fortemente indispettito con il belga per il suo voltafaccia e non accetterebbe un suo ritorno, lo stesso Zhang sarebbe deluso a livello umano e non ha intenzione di dare il proprio assenso a una trattativa nella quale ci sarebbe comunque un esborso notevole.

Secondo la rosea, sarebbe stata mamma Adolphine la regista del tradimento all’Inter. Mentre il giocatore mandava video su whatsapp a esponenti della società nerazzurra, facendo vedere i suoi allenamenti e di essere pronto per tornare, nel frattempo si era proposto a Milan e Juventus. Ciò che pare certo, è che l’Inter non intenda riabbracciare il figliol prodigo, per una questione di dinamiche di spogliatoio.