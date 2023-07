Zambia-Giappone in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Zambia e Giappone, valida per il primo turno della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Secondo i bookmakers partirà favorita la nazionale giapponese, che all’ultimo Mondiale riuscì a spingersi fino agli ottavi e proverà quantomeno a ripetersi. Guai però a sottovalutare lo Zambia, che può vantare una fuoriclasse come Barbra Banda. La sfida è in programma sabato 22 luglio alle ore 09:00 italiane. Diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.