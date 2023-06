Lazio, occhi su Wilfried Zaha: da discutere l’ingaggio

Lazio su Wilfried Zaha, attaccante ivoriano in scadenza di contratto con il Crystal Palace. Il 30enne è stato proposto al club di Lotito: 305 gare e 68 gol in Premier League, ala e all’occorrenza centravanti Zaha può diventare l’uomo in più nella formazione di Maurizio Sarri. Da discutere ancora l’ingaggio, il contratto del giocatore dichiara circa 7 milioni di euro a stagione, ma la somma dovrebbe scendere intorno ai 4,5 per far sì che sia fattibile.