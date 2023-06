Psg, Messi si racconta: “Adattamento difficile. Tifosi? Rottura totale, ma è il loro modo”

“Sono andato a Parigi perché mi piaceva il club e avevo amici. Ho pensato che avrei avuto un ambientamento molto più facile rispetto a qualsiasi altro posto”, esordisce così Lionel Messi ai microfoni di BeIN Sports. “L’adattamento è stato molto più difficile di quanto mi aspettassi. È stata dura adattarsi al cambiamento, all’arrivare in ritardo e non fare un pre-campionato, a un nuovo modo di giocare, ai nuovi compagni squadra, alla città dove per me e la mia famiglia è stato difficile adattarmi all’inizio”.

E sui tifosi: “All’inizio l’accoglienza è stata molto bella, poi la gente ha iniziato a trattarmi diversamente. C’è stata una rottura con gran parte dei tifosi, qualcosa che non era nelle mie intenzioni, tutt’altro. È successo così, come era successo in precedenza con Mbappe e Neymar. So che è il loro modo di fare, però sto con tutte le persone che mi hanno rispettato come io ho rispettato tutti da quando sono arrivato e niente più”.