Lazio, colpo Berardi: vicino l’accordo col Sassuolo

Colpo Lazio in arrivo. Il regalo per la conquista della Champions League di Lotito a Sarri è Domenico Berardi, che a 29 anni, nel pieno della maturità della sua carriera, dopo essere diventato una bandiera neroverde rimandando di continuo la cessione, questa volta sembra davvero vicino a lasciare gli emiliani, direzione biancoceleste. L’indiscrezione, lanciata da Il Messaggero, trova conferme nelle ultime ore. Accordo totale tra il club di Roma e il giocatore, 4 anni di contratto a 3 milioni, ci sono invece dettagli da limare tra le società, con Carnevali che chiede 23 milioni più Cancellieri, ma si discuterà di come trovare la quadra.