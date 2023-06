Bari-Cagliari, Marco Guida è l’arbitro della finale di ritorno dei playoff

E’ Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l’arbitro della finale di ritorno dei playoff di Serie B Bari-Cagliari. Lo ha reso noto l’Aia, che ha pubblicato la designazione completa in cui spiccano i due assistenti, gli internazionali e quotatissimi Giallatini e Preti, il primo già agli ultimi Mondiali in Qatar, il secondo agli Europei nel 2021. Quarto uomo Daniele Doveri, al Var Fabbri e Dionisi. Guida, arbitro di sicuro affidamento, ha saltato quasi tutta la stagione per infortunio (duplice), tornando a disposizione nelle ultime settimane e Rocchi gli affida subito la patata bollente del San Nicola. Di seguito ecco il riepilogo.

BARI – CAGLIARI h. 20.30

GUIDA

GIALLATINI – PRETI

IV: DOVERI

VAR: FABBRI

AVAR: DIONISI