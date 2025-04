Nuova rivoluzione in casa bianconera: ecco i giocatori che rischiano di salutare Torino in caso di non arrivo al quarto posto

Un poker escluso Yildiz. Non sappiamo ancora chi sarà il prossimo allenatore, con Tudor che può sperare nella conferma solo in caso di qualificazione alla Champions, invece sono noti i nomi dei calciatori della Juventus destinati all’addio nel calciomercato estivo che verrà.

Quattro al netto di Yildiz, che rischia di essere il quinto ma anche il più illustre. Senza Champions, ma anche qualora venisse raggiunto l’agognato quarto posto, il fantasista turco potrebbe dire addio ai bianconeri.

Dipenderà, come per tutti ma a maggior ragione per lui, dal mercato. Ovvero dalle eventuali proposte che dovrebbero arrivare sul tavolo di Giuntoli o chi per lui, visto che neanche l’attuale Football Director è sicuro di restare.

Dubbio Yildiz

Arsenal e Manchester United, sono soprattutto le due big inglesi che potrebbero far vacillare la Juve avanzando offerte difficili da rifiutare. Quanto? Probabilmente alla Continassa comincerebbero a prendere in considerazione il sacrificio di Yildiz già per 60/70 milioni, tutti plusvalenza dato che il classe 2005 venne preso a costo zero.

Non è un caso che Arsenal e Manchester United siano molto vicini a Jorge Mendes, il potente agente portoghese che da qualche mese gravita attorno alla famiglia dell’ex Bayern Monaco, che vorrebbe restare a Torino ma che difficilmente rimarrebbe insensibile a proposte contrattuali dai 5/6 milioni in su.

Da Gatti a Vlahovic, i quattro verso l’addio alla Juventus

La permanenza di Yildiz è in dubbio, mentre è pressoché impossibile quella di Dusan Vlahovic. Col serbo sono stati interrotti da tempo i colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

Non ci sono i margini, il classe 2000 è fuori dai piani futuri del club, che non vede l’ora di disfarsi una volta per tutte del suo maxi ingaggio: 10 milioni netti quest’anno, 12 l’anno venturo.

Il futuro del numero 9 di Belgrado sarà probabilmente in Premier League, dalla quale potrebbero arrivare offerte importanti pure per Gatti e Mbangula, altri due nomi sacrificabili sull’altare del bilancio, e se l’accesso alla Champions dovesse sfumare facendo perdere una sessantina di milioni alla società di Exor. Per il difensore potrebbe muoversi pure il Napoli, specie se rimanesse in azzurro Antonio Conte, il candidato prinicipe alla panchina bianconera.

Cambiaso, ci riprova il City?

In Inghilterra potrebbe trasferirsi pure Andrea Cambiaso, tutt’ora in orbita Manchester City. Pep Guardiola è un suo grande estimatore e i ‘Citizens’ si sono mossi già lo scorso gennaio, trovando sostanzialmente un accordo con il suo entourage. Giuntoli vorrebbe ottenere almeno una sessantina di milioni dalla cessione del jolly ex Genoa.