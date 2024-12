L’attaccante serbo destinato a lasciare la Juventus a fine stagione: spunta la scambio a sorpresa che porta in bianconero il calciatore legato al tecnico

Il miglior finalizzatore del 2024. Le critiche a volte non tengono conto dei numeri e quelli per Dusan Vlahovic sono incontrovertibili: nonostante le prestazioni deludenti, nonostante il suo essere sempre e comunque nel mirino dei tifosi, il bomber serbo è l’attaccante che in Serie A ha segnato più gol nell’anno solare in corso.

Un dato che però non basta per renderlo insostituibile per la Juventus, tanto che la trattativa per il rinnovo stenta a decollare. Problema di (altri) numeri in questo caso perché quelli che vanno a formare la cifra del suo ingaggio sono troppo alti per il nuovo ciclo bianconero. Serve rimodulare lo stipendio e il calciatore non sembra essere dello stesso parere.

Anche per questo l’accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024 è lontano dall’essere trovato ed allora si fa strada l’idea di una separazione a fine stagione, prima che sia troppo tardi e che l’addio sia a parametro zero. Vlahovic via, magari verso la Premier League, campionato che lo ha sempre seguito con particolare interesse.

Ora potrebbe essere arrivato il momento dell’affondo decisivo, magari con uno scambio che possa accontentare anche Thiago Motta e regalargli uno dei suoi pupilli.

Calciomercato Juventus, Vlahovic in Premier League con lo scambio

Tra le società che sono state accostate a Vlahovic c’è anche il Manchester United. Nonostante i Red Devils abbiano un attacco ben fornito (solo come punta centrale troviamo Hojlund e Zirkzee), Amorim gradirebbe un altro centravanti.

Il sogno del tecnico è Gyokeres, bomber che ha avuto allo Sporting, ma Vlahovic potrebbe essere un profilo particolarmente apprezzato. Ne parla anche Graziano Campi che, intervenuto nel corso di ‘Ti Amo Calciomercato’, diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha avanzato l’idea di uno scambio proprio per Vlahovic.

Campi, infatti, in merito al futuro dell’attaccante serbo dichiara: “Attenzione al Manchester United che qualche operazione di mercato con la Juventus la vuole fare, anche se più in estate. Uno scambio Vlahovic-Zirkzee secondo me non è assolutamente fantascienza“. Una prospettiva che potrebbe accontentare davvero tutti, anche perché le valutazioni dei due calciatori potrebbero essere molto simili. Con il contratto in scadenza, il serbo non può essere venduto a cifre troppo alte e 40 milioni potrebbe essere la valutazione giusta. Di contro, Zirkzee è stato pagato proprio 40 milioni dallo United e in questa stagione il suo valore non è certo aumentato.

Si può fare quindi, uno scambio che farebbe felice Thiago Motta e potrebbe rappresentare la svolta anche per Dusan Vlahovic, un bomber mai troppo apprezzato. Nonostante i numeri.