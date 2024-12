Il calciomercato di gennaio è ormai è alle porte e sono tante le trattative che potrebbero smuovere la Serie A e creare delle vere e proprie rivoluzioni. Nel mercato di riparazione, si sa, possono spesso aprirsi scenari inaspettati che possono anche cambiare gli equilibri del campionato.

Tra le squadre che necessariamente dovranno intervenire sul mercato per rinforzare o aggiustare la rosa c’è sicuramente la Roma di Claudio Ranieri. Le difficoltà incontrate dai giallorossi in questa prima fase del campionato, con il triplo cambio in panchina che ha danneggiato sicuramente il percorso. La rosa a disposizione di Daniele De Rossi e Ivan Juric prima e del tecnico di Testaccio ora ha necessariamente bisogno di alcuni interventi mirati.

Come confermato anche dal direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, però, nel mercato di riparazione si inizieranno a gettare le basi anche per il mercato estivo e dunque per il futuro. Claudio Ranieri, oggi da allenatore e da luglio da figura dirigenziale, condurrà fianco a fianco agli uomini mercato la sessione di gennaio dando direttive ben precise. Sicuramente i tanti infortuni hanno penalizzato la Roma, ma anche alcune scelte di mercato che rendono la rosa incompleta. Su tutte, sicuramente, quella di puntare sul solo Artem Dovbyk in attacco, con Eldor Shomurodov come suo vice. Shomurodov che sicuramente non è all’altezza delle ambizioni giallorosse. Nelle ultime partite Claudio Ranieri ha spesso utilizzato Paulo Dybala al centro dell’attacco, complice anche l’infortunio dell’attaccante ucraino. Dimostrazione che, per forza di cose, bisognerà intervenire sul mercato.

Raspadori nel mirino della Roma: il Napoli può aprire alla cessione

Giacomo Raspadori potrebbe essere una delle grandi occasioni per l’attacco della Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Napoli potrebbe aprire alla cessione nel mercato di gennaio. La duttilità dell’attaccante ex Sassuolo sarebbe perfetta per i giallorossi, che cercano sicuramente giocatori polifunzionali da poter utilizzare in più zone.

Il classe 2000 è ormai finito ai margini della rosa di Antonio Conte, come dimostra il bassissimo minutaggio che il tecnico azzurro gli ha riservato in questa prima parte di stagione. Solo dieci apparizioni in stagione, cinque dal primo minuto divise tra le tre partite di Coppa Italia e le prime due giornate di campionato. Conte ha più volte escluso la possibilità che Raspadori possa andare via a gennaio, ma qualora dovesse aprirsi la possibilità potrebbe essere anche lo stesso attaccante a spingere per la cessione.

L’asse Roma-Napoli potrebbe incredibilmente scaldarsi nei prossimi giorni: un altro dei protagonisti dello Scudetto potrebbe lasciare Napoli.