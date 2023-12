Juventus, Sky: 5 milioni al Buducnost per il classe 2006 Adzic, atteso per la firma

Colpo di mercato della Juventus. Per cinque milioni ai montenegrini del Buducnost la società bianconera, secondo quanto riferisce Sky Sport, si sarebbe aggiudicata il talentino classe 2006 Vasilije Adzic, centrocampista di qualità che nelle scorse settimane sembrava vicino al Bologna. Giuntoli e Manna hanno anticipato tutti e entro la prossima settimana il giocatore è atteso a Torino per la firma sul contratto. Resterà comunque in Montenegro fino alla prossima estate, quando nel frattempo sarà diventato maggiorenne.