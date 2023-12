Bozza milleproroghe, ipotesi mini-proroga di due mesi per agevolazioni decreto crescita

Spunta una mini-proroga di due mesi per quanto riguarda il decreto crescita e le sue applicazioni nel mondo del calcio, che prevedono sgravi fiscali del 50% per l’ingaggio di giocatori provenienti dall’estero. Nella bozza del decreto milleproroghe, atteso domani al vaglio del consiglio dei ministri, così come riporta l’Ansa è spuntata l’ipotesi di due mesi ulteriori per la misura in teoria abrogata per il pallone dall’1 gennaio, con nuova scadenza fino al 29 febbraio delle agevolazioni agli atleti che trasferiscono la residenza in Italia “se le società sportive sono in regola con i contributi”. In questo modo, sarebbe “salva” la finestra di calciomercato invernale, in cui le società italiane potranno eventualmente essere attrattive nei confronti dei top player al momento in squadre dei campionati stranieri. Ma l’Assocalciatori ha già espresso con veemenza la propria contrarietà.