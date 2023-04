Juventus, la stampa catalana conferma: Vlahovic è un obiettivo del Real Madrid

Dusan Vlahovic non sta vivendo un grande momento alla Juventus: sono tante le critiche che gli stanno piovendo addosso ultimamente per prestazioni non all’altezza, e, sui social network, i tifosi sembrano non essere affatto contenti del rendimento del loro numero nove. Secondo il quotidiano catalano ‘Sport’, Vlahovic potrebbe finire sul mercato il prossimo giugno, complice anche la necessità della Juventus di fare cassa e di finanziarsi la prossima sessione di calciomercato, visto che molto probabilmente i torinesi non potranno neanche contare sui soldi provenienti da una qualificazione in Champions League che, considerato il -15 in classifica, appare quasi un miraggio. Il 23enne serbo è ancora, nonostante tutto, nel mirino dei top club europei e, tra queste, c’è il Real Madrid: la squadra al momento allenata da Carlo Ancelotti avrebbe visto in Vlahovic il giusto profilo per sostituire Karim Benzema, inizialmente affiancandolo e poi prendendone il posto da titolare. Secondo Sport, sull’attaccante della Juventus ci sono anche Arsenal e Bayern Monaco.