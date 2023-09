Juventus, ipotesi Partey a gennaio: il ghanese è fuori dal progetto Arsenal

La Juventus sarebbe la principale ipotesi di calciomercato per l’ingaggio di Thomas Partey. Questa l’indiscrezione di Football Insider, secondo cui i bianconeri sono sulle tracce del 30enne centrocampista ghanese ormai fuori dal progetto Arsenal. Adesso Partey è anche fermo per infortunio, una situazione che sicuramente non lo aiuterà a recuperare nelle gerarchie di Arteta. Ecco quindi che una cessione a gennaio sembra uno scenario sempre più probabile.