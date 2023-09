Kobe Bryant, la moglie lancia una petizione: obiettivo salvare il murales del campione dei Lakers

Uno dei murales più famosi dedicati a Kobe Bryant e alla figlia Gigi, tragicamente scomparsi nel gennaio 2020 a causa di un incidente in elicottero, si trova su una parete di una palestra a Downtown Los Angeles, l’Hardcore Fitness. L’opera porta la firma di un artista locale, Sloe Motion, ed è tra i più apprezzati non solo dai fan del Mamba, ma anche dai suoi affetti più stretti. Il proprietario del palazzo però vuole rimuovere il murales raffigurante il campione dei Lakers, e ha ordinato al gestore della palestra di cancellarlo entro la fine dell’anno per poter vendere sulla stessa parete degli spazi pubblicitari.

“Se non lo faccio io entro il 31 dicembre, mi ha assicurato che lo farà fare lui stesso, addebitandomi però ogni spesa“, ha dichiarato la responsabile della palestra Cecilia Moran. “Mi rifiuto di farlo, non credo sia giusto e voglio battermi affinché venga mantenuto. E di certo non credo sia giusto distruggere qualcosa che ha avuto un impatto così grande su così tante persone“. In soccorso è arrivata anche la moglie Vanessa Bryant, che con una storia su Instagram ha rilanciato una petizione online per salvare il murales: la vedova ha già raccolto quasi 60.000 firme ed è sempre più vicina alla soglia richiesta di 75.000.