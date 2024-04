Juventus: interesse per il giovane difensore del Barcellona B Faye

La dirigenza della Juventus ha già gli occhi proiettati al futuro, con l’obiettivo di dare all’allenatore, Allegri o il suo sostituto, una squadra pronta ma futuribile. In questo senso Giuntoli osserva con attenzione il difensore classe 2004 del Barcellona B Mikayil Ngor Faye. Il senegalese può giocare sia da centrale centrale che da laterale sinistro, e fin qui ha dimostrato grande corsa e anche un discreto fiuto del gol. Faye è arrivato in Catalogna la scorsa estate dal Kustosija, club di Serie B croata, per 2,2 milioni di euro, ma i blaugrana potrebbe metterlo sul mercato per ricavare soldi utili per ripianare le perdite. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, a gennaio il Barca ha rifiutato 8 milioni dal Lens, e ora ha ricevuto l’interesse anche del Girona e della Juventus. Nel caso in cui non dovesse approdare in prima squadra, Faye sarà venduto al miglior offerente, e anche i torinesi potrebbero partecipare all’asta.