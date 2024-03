Juventus: il Manchester United offre Greenwood come contropartita per Bremer

Il nome del difensore della Juventus Gleison Bremer rimane sul taccuino del Manchester United per rinforzare il reparto arretrato. Il brasiliano ex Torino è però uno dei cardini della formazione diAllegri e per questo motivo il prezzo è alto: serve infatti un’offerta da almeno 60 milioni di euro per la sua cessione. Questa cifra sembra trovare il gradimento della dirigenza dei Red Devils, che vorrebbero inserire una contropartita per abbassare il costo. In questo caso si parla di Mason Greenwood, attaccante classe 2001 in prestito al Getafe dopo una lunga assenza dai campi di gioco a causa del processo nel quale è stato imputato con l’accusa di violenza sessuale e aggressione alla compagna, prima di essere assolto. Ciononostante è quasi impossibile che l’inglese torni a vestire la maglia della squadra in cui è cresciuto, e per questo motivo l’obiettivo della dirigenzaè quello di utilizzarlo come pedina di scambio.